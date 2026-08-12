In Wilhelmsburg ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Lkw und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 8.50 Uhr zur Kornweide gerufen. Dort war ein schwerer Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorradfahrer gemeldet worden. Weil der Biker unter dem tonnenschweren Lastzug eingeklemmt war, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an, darunter auch ein Notarzt.

Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall

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Polizisten, die als Erste am Einsatzort eintrafen, befreiten den lebensgefährlich verletzten Biker. Der Notarzt leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Der Bereich um die Kornweide wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Unfall passierte auf einer wichtigen Kreuzung, die für die Unfallaufnahme gesperrt wurde. NEWS5 / Sebastian Peters

Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Zudem wurden Seelsorger angefordert. Auch am Mittag kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen, weil der Kreuzungsbereich für die Unfallaufnahme gesperrt blieb. Dabei kam auch ein 3D-Scanner zum Einsatz.

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 63-jährige Fahrer eines Lkw an einer roten Ampel an der Hohe-Schaar-Straße angehalten. Vor ihm wartete der 28-jährige Motorradfahrer ebenfalls darauf, dass die Ampel auf Grün schaltete, um seine Fahrt in Richtung Kornweide fortzusetzen.

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Als die Ampel auf Grün sprang und der Lkw-Fahrer anfuhr, rammte er aus bislang ungeklärter Ursache den vor ihm stehenden Biker. Der 28-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

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Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. (040) 4286 56789 zu melden.