Sie sind Mörder, Dealer, Clan-Killer – und stehen auf der Fahndungsliste des BKA. Foto: BKA

paidMost Wanted: Das sind Hamburgs meistgesuchte Verbrecher

Das Bundeskriminalamt sucht weltweit nach rund 70 Schwerverbrechern – einige von ihnen stammen aus Hamburg und Norddeutschland: Ein Drogen-Boss aus Osdorf, der Auftragsmorde organisierte. Ein Schütze, der in der Fischbeker Heide das Feuer eröffnete. Ein Vater, der seine 13-jährige Tochter erschoss. Und ein mutmaßlicher Clan-Killer, der sein Opfer an einer roten Ampel mit 20 Schüssen niederstreckte.







Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

