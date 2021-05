Mordkommission ermittelt: Schüler mit Messer verletzt: Haftbefehl gegen 18-Jährigen

Jenfeld -

Nach dem Messer-Angriff auf einen 14-Jährigen in Jenfeld am Freitag sitzt der mutmaßliche Täter jetzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht habe gegen den 18-Jährigen Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren der 18-jährige Deutsche und der 14-Jährige, die sich bereits kannten, am Freitag unweit des Einkaufscenters Jenfeld in einen Streit geraten. Dabei soll der 18-Jährige mit einem Messer auf seinen Bekannten eingestochen und ihn im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt haben.

Hamburger Schüler mit Messer verletzt: Haftbefehl gegen 18-Jährigen

Der Schüler wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand entgegen erster Informationen nicht.



Die Polizei suchte anschließend mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz. Die Suche verlief ergebnislos. Wenige Stunden später stellte sich der 18-Jährige jedoch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freiwillig in einer Polizeidienststelle in Barsbüttel. (dpa/ste)