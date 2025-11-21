Mord an Prostituiertem in Hamburg: Polizei nimmt Mann nach 42 Jahren fest

Im Januar 1983 erschießt ein Unbekannter einen Prostituierten in Hammerbrook. Mehr als vier Jahrzehnte sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Dank einer DNA-Spur gibt es jetzt einen Fahndungserfolg.

Nach 42 Jahren hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Gegen den 61-Jährigen wird wegen Mordes ermittelt. Im Januar 1983 soll der Verdächtige einen damals 41-jährigen Prostituierten in einem Wohnwagen erschossen haben – und floh, lang unerkannt.

Ermittlungen liefen über Jahrzehnte

Jahrelang tappte die Polizei im Dunkeln – jetzt gibt es einen entscheidenden Durchbruch in dem Hamburger „Cold Case“. Das LKA 44 übernahm den Fall und ließ die damals gesicherten Spuren mit moderner Technik untersuchen. Eine DNA-Spur führte schließlich zu dem heute 61-jährigen Verdächtigen, der zur Tatzeit erst 19 war. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl.

Am Mittwoch schlugen Zielfahnder des LKA 23 in Finkenwerder zu: Der Mann wurde festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis gebracht. (tb)