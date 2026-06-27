Vor 25 Jahren: Als ein iranischer Wahrsager seine Hilfe anbietet, stimmen die Ermittler zu. Sie finden: „Versuch macht klug“

Vor dem Tatort in der Schützenstraße in Bahrenfeld erinnert heute dieser Stern an den Mord. Olaf Wunder

Geklärt ist bei diesem Mordfall bis heute eigentlich nur eines: Die Mörder waren Neonazis – Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, Mitglieder der Terrorzelle NSU. Auf viele zentrale Fragen gibt es dagegen bis heute keine befriedigende Antwort. Vor allem auf diese: Warum wurde ausgerechnet Süleyman Taşköprü ermordet? Und warum ermittelte die Hamburger Polizei über Jahre in die falsche Richtung?

25 Jahre sind seit dem Mord vergangen. Eigentlich sollte es nun erstmals eine zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt geben. SPD, Grüne, CDU und Linke hatten dafür in der Bürgerschaft einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Doch daraus wird nichts. Die Familie Taşköprü fühlt sich übergangen und wünscht eine solche Feier nicht. Für die Politik ist das eine empfindliche Abfuhr.

Vor 25 Jahren wird der türkische Lebensmittelhändler erschossen

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Die Opfer des NSU: Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic und die Polizistin Michele Kiesewetter (oben, v.l.), sowie Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodorus Boulgarides, Mehmet Kubasik und Halit Yozgat (unten, v.l). picture alliance / dpa

Süleyman Taşköprü wird am 20. März 1970 in Afyonkarahisar in Westanatolien geboren. Nach der Grundschule holen ihn die Eltern, die schon länger in Deutschland leben, nach Hamburg. In Altona geht er zur Schule. Später wird er Lebensmittelhändler.

Es ist der 27. Juni 2001. Der 31-Jährige hat den Laden erst drei Monate vorher übernommen. Er steht zwischen Kühltheke und Kasse, als eine Kugel aus einer Ceska 83 seine linke Wange durchschlägt. Süleymans Brille fällt in einen Brotkorb, er selbst geht zu Boden. Dann schießt ihm ein zweiter Täter zweimal mit einer Bruni 315 in den Hinterkopf. Die Täter fotografieren ihr Opfer, bevor sie flüchten.

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Ali Taşköprü, der Vater, sagt nach der Tat aus, dass ihm auf dem Weg zurück zum Laden zwei Männer entgegengekommen seien. Deutsche. Etwa 25 bis 30 Jahre alt. Doch diese Spur führt nicht zu einer Wende. Beim LKA kommt offenbar niemand auf die Idee, dass Neonazis die Täter sein könnten.

Aussage von Taşköprüs Vater wird von den Beamten nicht ernst genommen

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Hier befand sich der Lebensmittelladen, in dem vor 25 Jahren Süleyman Taşköprü erschossen wurde. Olaf Wunder

Stattdessen gerät nach dem Mord die Familie Taşköprü unter Druck. Die Ermittler prüfen, ob der Mord mit Drogen, Schulden, Schutzgeld oder organisierter Kriminalität zusammenhängen könnte. Freunde und Nachbarn hören von den Ermittlungen. Im Umfeld wird gemunkelt. Die Angehörigen trauern – und müssen zugleich erleben, wie der Ermordete in ein falsches Licht gerückt wird.

Der Mord an Taşköprü ist der dritte Mord der NSU-Serie. Vor ihm werden in Nürnberg Enver Şimşek und Abdurrahim Özüdoğru erschossen. Danach morden Mundlos und Böhnhardt weiter: in München, Rostock, Nürnberg, Dortmund und Kassel. 2007 erschießen sie in Heilbronn die Polizistin Michèle Kiesewetter.

Die Ermittler erkennen zwar Zusammenhänge zwischen den Taten. Sie wissen von derselben Tatwaffe, sehen Parallelen bei Opfern und Tatorten. Doch sie deuten die Serie falsch.

Wahrsager beschreibt den Täter wie gewünscht: dunkler Teint, braune Augen, schwarze Haare

Wie fest die Ermittler daran festhalten, dass Verbindungen ins kriminelle Milieu hinter den Taten stecken, zeigt eine Episode aus dem Jahr 2008. Da nimmt die Polizei die Hilfe eines iranischen Wahrsagers in Anspruch, der behauptet, über ein Medium Kontakt zum Ermordeten aufnehmen zu können. In einer Polizei-E-Mail steht der Satz: „Versuch macht klug.“ Der Mann beschreibt einen angeblichen Täter: dunkler Teint, braune Augen, schwarze Haare. Die Beschreibung passt zu dem Täterbild, dem die Ermittler seit Jahren folgen.

Erst im November 2011 wird klar, wer hinter der Mordserie steckt. Am 4. November überfallen Mundlos und Böhnhardt in Eisenach eine Bank. Kurz darauf werden beide tot in einem Wohnmobil aufgefunden; nach offizieller Darstellung erschießt Mundlos erst Böhnhardt und dann sich selbst. Wenige Stunden später brennt in Zwickau die Wohnung, in der sie mit Beate Zschäpe gelebt haben. In den Trümmern finden Ermittler die Ceska, mit der die Mordserie begangen wurde. Dort taucht auch eine Bekenner-DVD auf. Darauf sind die Opfer zu sehen. Auch Süleyman Taşköprü.

Osman Taşköprü, Süleymans Bruder, sagt später der MOPO: „Angela Merkel hat uns rückhaltlose Aufklärung versprochen. Aber gar nichts wurde aufgeklärt. Sie hat nicht Wort gehalten.“ Dreimal fährt er nach München, zum Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche NSU-Unterstützer. Er hofft, dort zu erfahren, warum sein Bruder sterben musste. Doch genau diese Antwort gibt der Prozess nicht.

„Angela Merkel hat uns rückhaltlos Aufklärung versprochen – sie hat nicht Wort gehalten“

Am Ende gibt es Urteile: Zschäpe wird zu lebenslanger Haft verurteilt, weitere Unterstützer werden bestraft. Aber das Gericht klärt nicht, wie die Opfer ausgewählt wurden, ob den Tätern vor Ort jemand half und wie groß das Unterstützernetz des NSU tatsächlich war. Für Hamburg bleibt damit die zentrale Frage offen: Warum wählten die Täter ausgerechnet Süleyman Taşköprü und seinen Laden in Bahrenfeld aus? Gab es Hinweise aus Hamburg? Welche Rolle spielte die rechte Szene vor Ort?

Hamburg ist Tatort – und zugleich das einzige Bundesland, in dem der NSU mordete, ohne dass ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Angehörige, Initiativen und vor allem die Linke fordern ihn seit Jahren. Doch dafür finden sich keine Mehrheiten. 2023 lehnen SPD, Grüne, CDU und AfD erneut einen Antrag der Linken ab.

Das NSU-Mörder-Trio: Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Bundeskriminalamt

Inzwischen gilt als gesichert, dass der NSU kein isoliertes Trio war, sondern auf ein Netzwerk von Unterstützern zurückgreifen konnte. Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern legten nicht nur Behördenversagen offen, sondern auch die Rolle zahlreicher V-Leute von Verfassungsschutz und Polizei in der rechten Szene. Nach Angaben des Hamburger Bündnisses gegen Rechts gab es zudem konkrete Hinweise aus den Akten des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses auf die damalige militante Hamburger Neonaziszene. Weil Hamburg keinen eigenen Untersuchungsausschuss einsetzte, seien solche Spuren heute kaum noch politisch aufzuarbeiten.

Wieso behindert der Generalbundesanwalt die Aufarbeitung der NSU-Morde?

Stattdessen beauftragt die Bürgerschaft 2025 ein Forschungsteam mit der Aufarbeitung des Hamburger NSU-Komplexes. 900.000 Euro wurden dafür bereitgestellt. Die Wissenschaftler sollen untersuchen, warum die Ermittler so lange in die falsche Richtung arbeiteten und weshalb ein rechtes Motiv keine zentrale Rolle spielte. Doch diese Aufarbeitung kommt kaum voran. Grund: Der Generalbundesanwalt verweigert die Freigabe wichtiger Unterlagen des Hamburger LKA. Es geht um insgesamt 141 sogenannte „Handakten“, deren Herausgabe verweigert werden. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts spricht von einer massiven Verschleppung der Forschungsarbeit. Nun liegt der Fall beim Oberlandesgericht Karlsruhe.

Für den 30. Juni kündigt das Hamburger Bündnis gegen Rechts eine Kundgebung in der Nähe des Rathauses an: 17 Uhr Rathausstraße/Große Johannisstraße. „Wir haben Akten, die das LKA nicht herausrücken darf, und wir werden sie der Bürgerschaft in aller Öffentlichkeit übergeben“, kündigt das Bündnis an. Demnach verfüge das Bündnis über 200 Ermittlungsakten, die den gesamten NSU-Kompex betreffen, darunter auch Akten des Hamburger LKA, die den Forschern ebenfalls bislang nicht zur Verfügung gestellt wurden. Woher diese Akten stammen – das bleibt ein Geheimnis. Die Übergabe der Unterlagen an die Bürgerschaft soll den Druck erhöhen: Ohne die LKA-Akten, so die Kritik, bleibe auch die wissenschaftliche Aufarbeitung lückenhaft.

Wieso keine Gedenkfeier? „Wir als Familie haben uns instrumentalisiert gefühlt“

Die geplante Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des NSU-Mordes an Süleyman Taşköprü fällt unterdessen aus. Okan Taşköprü, der Neffe des Ermordeten, sagt: „Es war eine nett gemeinte Geste, aber als die Politik es ohne Rücksprache an die Presse gegeben hat, haben wir uns als Familie instrumentalisiert gefühlt.“ Er wolle lieber auf eigene Weise an seinen Onkel erinnern – indem er Essen an Obdachlose verteilt.

Unser Tipp: Noch bis zum 6. Juli ist im Altonaer Museum „Blutiger Boden – Die Tatorte des NSU“ zu sehen, eine Ausstellung mit Fotos von Regina Schmeken.