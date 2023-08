Mopedfahrer von Auto erfasst: Tödlicher Verkehrsunfall bei Hamburg

Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Montagnachmittag in Schenefeld (Kreis Pinneberg) einen Mopedfahrer das Leben gekostet. Der Mann war von einem Auto erfasst und worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall geschah nach Angaben der Polizei um 16.50 Uhr in der Lornsenstraße. Hier sei eine 27-Jährige in ihrem Renault aus Richtung Jahnstraße kommend, unterwegs gewesen. In diesem Moment soll ein 54-Jähriger mit seinem Moped eine Grundstücksausfahrt verlassen und versucht haben, auf die Straße einzubiegen.

Mopedfahrer starb noch am Unfallort

Dabei kam es zur Kollision des Renaults mit dem Moped. Der Mopedfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde von der Polizei ein Sachverständiger angefordert. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. (04101) 49 80 zu melden. (ruega)