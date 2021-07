In Nienstedten ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit einem Moped aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Baustellen-Verkehrszeichen gekracht. Er zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall soll sich nach Polizeiangaben gegen 1.35 Uhr auf der Elbchaussee ereignet haben. Demnach war ein 36-Jähriger hier auf seinem Kleinkraftrad auf dem Gehweg unterwegs. In Höhe einer Grundstücksausfahrt krachte er ohne Fremdeinwirkung gegen ein Baustellenschild. Der Mann stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Mann bei Unfall mit Kleinkraftrad lebensgefährlich verletzt

Ein alarmierter Notarzt versorgte das Unfallopfer. Danach wurde es in eine Klinik transportiert. Laut Polizei besteht Lebensgefahr. Weil der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Das Kleinkraftrad wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. (ruega)