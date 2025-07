Moment des Leichtsinns hat schwere Folgen: Großeinsatz in Hamburg

Ein Moment des Leichtsinns beim Kochen hat in Bahrenfeld schwere Folgen: Einen Großeinsatz der Feuerwehr und eine unbewohnbare Wohnung.

Ein auf dem Herd vergessener Topf hat am Montagabend für einen Wohnungsbrand gesorgt. Gegen 22.44 Uhr wurde die Feuerwehr in ein Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße gerufen. Ein Anwohner ließ den Topf beim Kochen aus den Augen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Menschen seien durch den Rauch leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Bahrenfeld: Vergessener Topf löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Das Dach brannte bereits, als die Feuerwehr mit dem Löschen begann. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch sei die Wohnung nach dem Vorfall vorerst unbewohnbar.

Die Polizei könne nicht ausschließen, dass auch die unterliegenden Wohnungen durch die Löscharbeiten beschädigt worden seien. Insgesamt waren laut Feuerwehr 65 Einsatzkräfte vor Ort. (zc/dpa)