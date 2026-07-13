Am Freitag schrieb sie eine alarmierende Nachricht. Jetzt ist die 50-jährige Eidelstädterin verschwunden. Die Polizei sucht öffentlich nach ihr.

In Hamburg Eidelstedt ist eine 50-jährige Frau verschwunden. Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Vermissten.

Seit Freitag ist Marlene Katharina P. aus Eidelstedt verschwunden. Nach Angaben der Polizei hatte sie einer Verwandten an diesem Tag eine Nachricht geschickt, aus der eine Eigengefährdung hervorgeht. Am frühen Sonntagnachmittag habe es den letzten telefonischen Kontakt mit der 50-jährigen gegeben – seit dem fehlt jedes Lebenszeichen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Anzeige

Daher hat eine Richterin nun die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Frau P. ist etwa 1,65 Meter groß, hat kurze, braune Haare und trägt möglicherweise ein dunkelblaues oder rotes Cap.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer

Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110. (kla)

Anzeige



