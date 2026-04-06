Mann mit Messer stört Gebet in Hamburger Moschee

Ein Mann soll mit einem Messer in einer Moschee in Ottensen gesehen worden sein. Die Polizei rückte aus, doch die Umstände des Einsatzes sind noch unklar.

Ein offensichtlich psychisch verwirrter Mann hat mit einem Messer in der Hand das Gebet einer muslimischen Moscheegemeinde in Hamburg gestört. Die Betenden alarmierten die Polizei, die ausrückte und den Mann in Hamburg-Altona vorläufig festnahm, wie ein Sprecher des Lagedienstes sagte.

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Der Mann sei kurz vor 17.00 Uhr in dem islamischen Kulturzentrum an der Bahrenfelder Straße aufgetaucht, wo sich rund 50 Männer zum Gebet versammelt hatten, sagte der Sprecher. Der Mann habe das Messer gezeigt, aber niemanden bedroht und das Messer auch nicht eingesetzt, sagte der Polizeisprecher. „Die Beamten haben ihn dann sicher rausgebracht und vorläufig festgenommen.“ Warum er mit dem Messer in der Moschee auftauchte, ist weiter unklar. (dpa/mp)