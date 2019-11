Mitten in Hamburg: Nach Audi-Crash: PS-Karre kracht in Hauswand

Eppendorf -

Schwerer Crash mitten in Hamburg: Am Montagmittag sind zwei Audis bei einem Abbiegemanöver in Eppendorf zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass eines der beiden Fahrzeuge auch noch gegen eine Hauswand krachte. Eine Person wurde dabei verletzt.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 12.45 Uhr an der Heinickestraße. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Audi A4 gerade in eine Auffahrt einbiegen. Im gleichen Moment versuchte ein Audi A7, den ersten zu überholen, und fuhr dem quer stehenden A4 in die Seite.

Audi kracht nach Unfall gegen Hauswand – eine Person verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der A7 über die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen eine Hauswand, die dadurch beschädigt wurde. Die Feuerwehr rückte an – einer der Fahrer wurde verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Zeugenaussagen zufolge soll ein Wagen auf der Busspur gefahren sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (idv)