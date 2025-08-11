Mitten in Hamburg: 57-Jähriger fällt vom Rad – tot

Tragischer Fahrradunfall in Hamm: Am Freitagnachmittag fiel ein 57-jähriger Radfahrer von seinem Fahrrad und verstarb. Grund für den Sturz soll eine Erkrankung gewesen sein.

Der 57-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Steinbeker Straße in Richtung Süderstraße unterwegs. Dort erlitt er – den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd zufolge – einen medizinischen Notfall.

Eine Zeugin startete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen und alarmierte die Rettungskräfte. Diese brachten den Radfahrer ins Krankenhaus – dort verstarb er im Laufe des Wochenendes.

Die Unfallstelle wurde sogleich gesichert, die Ermittlungen sind bisher jedoch noch nicht abgeschlossen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass die Verletzungen, die der 57-Jährige durch den Sturz erlitten hatte, den Tod verursacht haben. (mp)