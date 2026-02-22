Wasserleitung in Hamburg geplatzt – mehrere Haushalte betroffen

Ein Wasserrohrbruch sorgt seit dem frühen Sonntagmorgen für Aufregung in Iserbrook. Mehrere Haushalte sind von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Wie lange die Reparaturen dauern werden, ist unklar.

Es war kurz nach 3 Uhr, als sich ein Busfahrer bei der Polizei meldete: An der Ecke Holtbarg/Schenefelder Landstraße war offenbar eine Wasserleitung geplatzt. Auch die Beamten vor Ort sahen, wie Wasser auf die Fahrbahn sprudelte. Der Bereich zwischen Vörloh und Schenefelder Landstraße wurde daraufhin gesperrt.

Iserbrook: 13 Haushalte ohne Wasser

Kurze Zeit später wurde der Rohrbruch auch bei Hamburg Wasser gemeldet. Wie eine Unternehmenssprecherin sagte, handelt es sich um eine Trinkwasser-Versorgungsleitung, welche umgehend vom Wassernetz genommen wurde. „Wir sind noch dabei, den Rohbruch zu lokalisieren“, so die Sprecherin am frühen Sonntagnachmittag.

Fachkräfte haben damit begonnen, die Fahrbahn aufzureißen, um an die defekte Leitung zu gelangen. Durch den Rohrbruch sind derzeit 13 Haushalte ohne fließendes Wasser. Hamburg Wasser hat jedoch einen Wassertank für die Betroffenen aufgestellt.

Wie lange die Reparaturarbeiten – und damit auch die Straßensperrung – noch dauern, ist unklar. Erst wenn die Schadensquelle gefunden ist, lasse sich sagen, wie aufwendig die Reparatur werde, so die Sprecherin. (mwi)