Polizei

Mitten in der Nacht: VW Polo nach Feuer völlig zerstört – Kriminalpolizei ermittelt

Ausgebrannter Pkw am Straßenrand vor dichter Vegetation.
Der VW Polo wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Mitten in der Nacht brannte ein VW Polo in Lohbrügge lichterloh. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: In Lohbrügge stand ein VW Polo in Flammen. Das Auto wurde völlig zerstört. Wie kam es dazu?

Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor Mitternacht alarmiert: Auf der Straße Am Langberg brannte zu der Zeit ein VW Polo lichterloh. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Um Brandnester zu löschen, hätten Feuerwehrkräfte daher auch die Motorhaube geöffnet.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Wenig später hatte die Feuerwehr die Flammen bekämpft: Gegen 0.40 Uhr war der Einsatz beendet. Der Vorderwagen des Polos war völlig ausgebrannt.

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Ob ein technischer Defekt oder etwa Brandstiftung die Brandursache war, ist allerdings noch unklar. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte, hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. (mp)

Hamburg Polizei

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