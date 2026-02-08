mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Feuerwehrkräfte löschen den brennenden VW Golf in Billstedt.

Feuerwehrkräfte löschen den brennenden VW Golf in Billstedt. Foto: Leimig

  • Billstedt

Flammenmeer am Straßenrand: Geparktes Auto komplett zerstört

In Billstedt ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Hamburger Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge – der VW Golf konnte allerdings nicht mehr gerettet werden.

Die Flammen schlugen aus dem Motorraum des weißen Wagens, der am Godenwind geparkt worden war. Um 1.30 Uhr hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Da brannte der Golf bereits.

Polizei ermittelt nach Autobrand in Billstedt

Die Retter, die kurz darauf eintrafen, löschten umgehend mit Wasser, schlugen dazu eine Scheibe ein, um die Türen zu öffnen, damit der Rauch, der sich im Fahrzeug verteilt hatte, abziehen konnte. Mit einer Wärmebildkamera wurde anschließend nach letzten Glutnestern gesucht. Trotz des schnellen Einsatzes wurde der Golf als Totalschaden eingestuft.

Die Polizei hatte derweil den Bereich gesperrt und die Suche nach einem potenziellen Brandstifter aufgenommen, am Ende wurde die Fahndung ergebnislos abgebrochen. Die Ermittlungen, insbesondere auch zur Brandursache, dauern an und werden nun von der Kripo geführt. Sie prüft dabei auch Zusammenhänge zu anderen Taten. (dg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test