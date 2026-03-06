Einfamilienhaus im Hamburger Norden komplett ausgebrannt

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Hamburg stand in der Nacht in Flammen. 49 Feuerwehrleute waren deswegen im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

In der Nacht hat in Hamburg-Langenhorn ein Einfamilienhaus gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren 49 Einsatzkräfte vor Ort, um das Gebäude zu löschen. Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um ein leerstehendes Haus, es wurden keine Menschen angetroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fast neu und schon gesperrt: Die Bröckeltreppe an der Hafenkante

Nach rund viereinhalb Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Brandursache ist nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen. (dpa/mp)