Mitten in Blankenese: Seniorin überfallen, gefesselt, schwer verletzt – Zeugen gesucht

Blankenese -

Die Polizei fahndet nach einen Mann, der am Donnerstagmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Blankenseser Landstraße überfallen hat. Der brutale Täter fesselte die alte Dame und stahl 150 Euro aus einen Täschchen an ihrem Rollator. Sie wurde bei dem Überfall verletzt und kam in eine Klinik.

Es war 12.15 Uhr, als es an der Haustür der Seniorin klingelte. Arglos öffnete sie die Tür und stand ihren Peiniger gegenüber. Der drängte die Rentnerin in die Wohnung zurück und fesselte sie. Danach schnappte er sich die Geldbörse des Opfers, die auf dem Rollator lag und flüchtete.

Überfall in Blankenese: Opfer erleidet Oberschenkelbruch

Das Opfer konnte sich Augenblicke später selbst befreien und alarmierte die Polizei. Die Rentnerin erlitt bei dem Überfall eine Oberschenkelfraktur und musste in eine Klinik transportiert werden.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Dieser soll etwa 1,60 Meter groß und 45 bis 55 Jahre alt gewesen sein, soweie eine dickliche Figur und lichtes Haar haben. Zur Tatzeit trug der Mann einen hellen Trenchcoat und einen Schal. Auffälllig ist laut Polizei seine Nase mit großen Nasenlöchern. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 040 / 4286 - 56789 entgegen.