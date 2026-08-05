Ein Lastwagen hat sich am Mittwoch im Lessingtunnel in Altona festgefahren. Der Auflieger wurde dabei stark beschädigt.

Der Lkw wurde schwerbeschädigt in der Scheel-Plessen-Straße abgestellt. Mathis Neuburger

Der Lkw war auf der Barnerstraße in Richtung Julius-Leber-Straße unterwegs, als er im Lessingtunnel stecken blieb. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unversehrt verlassen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr, kurz darauf wurde der Tunnel in Richtung Max-Brauer-Allee für rund 20 Minuten gesperrt, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Währenddessen wurde der schwerbeschädigte Lkw geborgen.

Anschließend wurde das Fahrzeug offenbar vorübergehend in der Scheel-Plessen-Straße abgestellt. Die Wände des Tunnels seien durch den Vorfall nicht beschädigt worden. (mwi)