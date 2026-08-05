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Polizei
Mitten im Berufsverkehr: Lkw bleibt in Tunnel in Altona stecken
Ein Lastwagen hat sich am Mittwoch im Lessingtunnel in Altona festgefahren. Der Auflieger wurde dabei stark beschädigt.
Der Lkw war auf der Barnerstraße in Richtung Julius-Leber-Straße unterwegs, als er im Lessingtunnel stecken blieb. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unversehrt verlassen.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr, kurz darauf wurde der Tunnel in Richtung Max-Brauer-Allee für rund 20 Minuten gesperrt, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Währenddessen wurde der schwerbeschädigte Lkw geborgen.
Anschließend wurde das Fahrzeug offenbar vorübergehend in der Scheel-Plessen-Straße abgestellt. Die Wände des Tunnels seien durch den Vorfall nicht beschädigt worden. (mwi)
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