Mitarbeiter von Mietwagen-Firma dröhnen sich mit Lachgas zu – alle im Krankenhaus

Bei einer Mietwagenfirma am Hamburger Flughafen ist es am Sonntag zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Drei Mitarbeiter sollen Lachgas inhaliert haben. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die MOPO erfuhr, ging gegen 20 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Mitarbeiter einer Mietwagenfirma am Hans-Grade-Weg meldete, dass drei Beschäftigte benebelt seien und über Unwohlsein klagten. Daraufhin machten sich drei Rettungswagen auf den Weg.

Lachgas inhaliert – drei Personen in Klinik

Die Sanitäter versorgten vor Ort drei Erwachsene, die offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Nach MOPO-Informationen hatten sie Lachgas inhaliert. Alle kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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