Mit Vollgas durchs Wohngebiet: Polizei beschlagnahmt Luxus-Karren nach Autorennen

In der Nacht zu Montag hat die Polizei Hamburg drei Männer und eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die sich zuvor ein Autorennen geliefert haben sollen. Sie waren einem Polizeibeamten aufgefallen, als sie von Dulsberg in Richtung Alsterdorfer Markt fuhren.

Gegen Mitternacht verständigte ein Polizeibeamter außer Dienst seine Kolleg:innen, als er vier Autos beobachtete, die in schnellem Tempo durch Dulsberg fuhren. Die Raser blockierten mit ihren Autos alle Fahrstreifen und ignorierten laut Polizei rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmende. Sie beschleunigten ihre Autos auf der Zeppelinstraße in Fuhlsbüttel weiter, wurden aber schließlich in Norderstedt von Streifenwagen angehalten.

Zwei der Raser versuchten vor der Kontrolle durch die Beamt:innen zu flüchten – wurden aber in einer Nebenstraße sofort gestoppt. Die laut Polizei „hochmotorisierten“ Fahrzeuge der vier Personen, darunter ein Porsche Cayenne, ein Mercedes C300 und ein BMW X6, wurden beschlagnahmt. Die Führerscheine der Männer und der Frau wurden einkassiert, sie erwartet nun ein Strafverfahren. (mm)