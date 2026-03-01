Mit Vollgas durch die 30er-Zone: Mehrere Verletzte bei Unfall in Hamburg

Ein 21-Jähriger verliert bei zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und kollidiert mit einem Baum. Er selbst wird leicht verletzt, zwei junge Beifahrerinnen hingegen schwer. Zwei weitere Beifahrer fliehen.

In der Nacht zum Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall in der Goernestraße in Eppendorf zwei Frauen schwer verletzt worden. Der 21-jährige Opel-Fahrer sei zu schnell unterwegs gewesen, habe dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren und war daraufhin mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Unfall in Eppendorf: Drei Verletzte – zwei Beifahrer fliehen

Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, zwei 21 und 20 Jahre alte Beifahrerinnen schwer. Nach Angaben der Polizei und Feuerwehr sind zwei weitere Beifahrer aus ungeklärten Gründen von der Unfallstelle geflohen.

Auf Bildern ist zu sehen, wie der Opel durch die Wucht des Aufpralls völlig zerstört wurde. Das Unglück ereignete sich in einer Tempo-30-Zone im Bereich einer Brücke. Die Goernestraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. (mp/dpa)