Mit mehr als 90km/h durch die 30er Zone: Polizei schnappt Raser in AMG und Co.

In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei in mehreren Stadtteilen illegale Straßenrennen gestoppt. Gleich drei teilweise hochmotorisierte Autos wurden beschlagnahmt. Vier Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

In Harburg wurde eine zivile Streife gegen Mitternacht auf einen Mercedes CLK aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Buxtehuder Straße raste und die Beamten überholte. In der 30er-Zone fuhr der 20-jährige Fahrer stellenweise mit 94 km/h, beschleunigte immer wieder stark und überholte auf der Wilhelmsburger Reichsstraße mehrfach rechts, so die Polizei. An der Anschlussstelle Wilhelmsburg war Schluss: Führerschein und Auto wurden beschlagnahmt.

Offenbar illegales Straßenrennen in Rahlstedt

Wenig später, um kurz vor 1 Uhr, beobachteten zivile Einsatzkräfte in Rahlstedt einen Mercedes AMG C63, der mit hohem Tempo stadteinwärts durch die Bekassinenau jagte. Kurz darauf stieß ein BMW M3 dazu – offenbar ein spontanes Rennen. Beide Fahrer missachteten Verkehrsregeln und gefährdeten womöglich andere Verkehrsteilnehmer.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Gesetzlich gegen privat: Der große Kampf um die Arzttermine

Der große Kampf um die Arzttermine Hauptbahnhof-Attacke: Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte

Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte Schnecken-Ämter: Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld

Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld Radler-Boom: Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen

Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt

Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt 20 Seiten Plan7: Hamburg feiert die Speicherstadt, britische Durchstarter in der Fabrik und Geschichten vom Jenischpark

Im Kupferdamm endete die nächtliche Raserei. Der 37-jährige AMG-Fahrer stand laut Polizei womöglich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Auch der 24-jährige BMW-Fahrer muss sich nun wegen eines illegalen Rennens verantworten. Die Führerscheine und Fahrzeuge beider Männer wurden ebenfalls einkassiert.

Polizeikontrolle: Auch in Bergedorf wurde ein Fahrer gestoppt

Am frühen Donnerstagmorgen fiel in Bergedorf dann ein Ford S-Max auf, der auf der Bergedorfer Straße in Richtung Billstedt stark beschleunigte und zum Teil sogar die Gegenfahrbahn nutzte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich höre die Schreie immer noch“ – Todesraser von Billstedt den Tränen nahe

In der Lohbrügger Landstraße stoppte die Polizei den 24-jährigen Fahrer. Auch er muss sich jetzt wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens verantworten. (zc)