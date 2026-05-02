Zu schnell unterwegs: Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 47-Jähriger ist am Freitagabend bei einem Unfall in Prisdorf (Kreis Pinneberg) lebensgefährlich verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 19 Uhr die Hauptstraße in Richtung Tornesch entlang, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Roller verlor und in den Gegenverkehr geriet. Er war offenbar zu schnell unterwegs.

Rollerfahrer verletzt: Fahrer kann nicht mehr ausweichen

Ein Fahrzeug konnte zunächst noch ausweichen, dann kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Kleinbus, in dem sechs Menschen mitfuhren. Der 47-jährige Biker zog sich bei dem Aufprall schwerste Verletzungen zu: Er stieß infolge der Kollision gegen die Windschutzscheibe des VWs und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Da Lebensgefahr bei dem Mann zunächst nicht ausgeschlossen wurde, wurde ein Sachverständer an die Unfallstelle gerufen, um die Spuren des Zusammenstoßes zu rekonstruieren.

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Die Familie in dem Transporter soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein, sie waren erst wenige Augenblicke zuvor zu einem Ausflug gestartet. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Prisdorf für auslaufende Betriebsstoffe im Einsatz. Wegen der Unfallaufnahme blieb die Straße für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.