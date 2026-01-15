Mit Meth und 100.000 Euro erwischt: Mercedes-Fahrerin gestoppt

Mehr als 900 Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch kontrolliert. Eine Frau fiel besonders auf: Sie fuhr nicht nur unter dem Einfluss von Meth, sondern hatte auch mehr als 100.000 Euro Bargeld im Wagen.

Am Mittwochabend hielten Polizisten an der Rennbahnstraße (Horn) einen Mercedes an. Dabei ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin (35) unter Einfluss von Methamphetaminen unterwegs war. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Ganztägige Polizeikontrolle: Autofahrer im Fokus

Doch damit nicht genug: Im Fahrzeug fanden die Beamten laut Polizei rund 104.000 Euro Bargeld. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche ein und stellte das Bargeld sicher.

Insgesamt waren am Mittwoch mit rund 320 Kräften im Einsatz, sie überprüften 870 Fahrzeuge und 901 Personen. Die Bilanz: Zehnmal wurde laut Polizei ohne Führerschein gefahren, in sechs Fällen lagen Verstöße gegen das Versicherungsgesetz vor, zweimal wurden Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt. In drei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Steuerstraftaten, außerdem kam es zu einem Urkundendelikt und zehn weiteren Straftaten.

Verkehrskontrolle in Hamburg: Diverse Ordnungswidrigkeiten

Auch viele Ordnungswidrigkeiten wurden entdeckt: 187 Personen nutzten ihr Handy am Steuer, 97 missachteten rote Ampeln.

In 40 Fällen wurde gegen die Anschnallpflicht verstoßen, 15 Fahrer standen unter Einfluss von Drogen oder Medikamenten. Zusätzlich wurden 201 Parkverstöße und 67 technische Mängel festgestellt, 28 Fahrzeuge durften nicht weiterfahren. (mp)