Mit mehreren Kilo Heroin erwischt: Dealer vermöbelt Polizisten

Am Montagvormittag nahmen Polizisten zwei Männer in Hamburg fest, nachdem sie bei einem mutmaßlichen Drogendeal erwischt wurden. Durch die beiden Verdächtigen wurden die Ermittler auf eine weitere Spur gebracht – und schließlich zu einer Wohnung, die als Drogenlager gedient haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Ermittler am Montag um kurz nach 11 Uhr in der Michaelisstraße in der Neustadt beobachtet, wie ein 53-jähriger Mann vermutlich Drogen an einen 27-Jährigen übergab. Beide wurden daraufhin festgenommen. Dabei wehrte sich der 27-Jährige allerdings so heftig, dass zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Als die Verdächtigen durchsucht wurden, fanden die Polizisten neben Heroin und Kokain auch mutmaßliches Dealgeld.

3,5 Kilo Heroin in Bunkerwohnung gefunden

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stießen die Beamten dann auf eine Wohnung im Hörgensweg in Eidelstedt. Diese wurde augenscheinlich als Drogenlager genutzt. In der Bunkerwohnung trafen die Beamten einen weiteren 53-Jährigen, der ebenfalls festgenommen wurde. Außerdem wurden rund 3,5 Kilogramm Heroin, etwa 60 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer ins Untersuchungsgefängnis Hamburg gebracht, wo sie sich am Dienstag vor einem Haftrichter verantworten mussten. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (mp)