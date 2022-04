Mit Maske und Pistole: Erneuter Überfall auf Bio-Markt in Hamburg

Erneut ist der Bio-Markt an der Fruchtallee in Eimsbüttel überfallen worden: Laut Angaben des Lagedienstes der Hamburger Polizei stürmte am Freitag gegen 21 Uhr ein Mann mit Gummimaske und Pistole in den Laden.

Er forderte von einem Kassierer Bargeld, flüchtete mit einer unbekannten Menge dann wieder nach draußen. Die informierte Polizei schickte diverse Streifenwagen los, das gesamte Viertel wurde abgesucht. Letztlich aber ohne Erfolg. Ein Lagedienst-Sprecher: „Der Mann entkam“.

Mit Pistole: Erneuter Überfall auf Bio-Markt in Hamburg

Der Täter wird von Zeugen als älterer Mann beschrieben. Ob es derselbe ist, der bereits vier Mal zuvor den Laden an der Fruchtallee überfallen hatte, ist unbekannt.

Fakt ist: Seit August vergangenen Jahres ist der Bio-Markt immer wieder Ziel für bewaffnete Räuber. Die örtliche Kriminalpolizei ermittelt. Die Beamten hoffen auf Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)