Mit geklautem Chevrolet beinahe Kind überfahren – Polizei sucht Familie

Eine Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und dem Fahrer eines gestohlenen Chevrolet endete Anfang September beinahe in einer Tragödie: Ein Kind wäre fast angefahren worden. Nun sucht die Polizei das Kind und dessen Mutter.

Nach MOPO-Informationen soll ein einschlägig polizeibekannter 47-Jähriger zu einem unbekannten Zeitpunkt einen Chevrolet in Uetersen (Kreis Pinneberg) gestohlen haben. Hamburger Polizisten entdeckten das Fahrzeug später an der Palmaille und wollten es stoppen.

Flüchtiger rast beinahe Mutter und Kind um

Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd über die Max-Brauer-Allee bis zur Holstenstraße (Altona-Altstadt). In Höhe Hospitalstraße soll der Flüchtige dann beinahe ein Kind erfasst haben, das mit seiner Mutter auf dem Gehweg stand. Der 47-Jährige wurde schließlich gestoppt, festgenommen und kam in U-Haft.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen – sowie die Mutter und das Kind, die beinahe Opfer geworden wären. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.