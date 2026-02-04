Die Hamburger Polizei hat am Samstagabend in einem sogenannten Smart-Hotel in Wandsbek zugeschlagen: Mutmaßliche Drogendealer sollen sich mit gefälschten Kreditkarten dort eingemietet und Handel mit Kokain per Drogentaxi betrieben haben.

Arthur A. (42, Name geändert) betreibt seit mehreren Jahren ein sogenanntes Smart-Hotel am Brauhausstieg. Dort gibt es keine Rezeption: Die Buchung und der Check-in erfolgen ausnahmslos elektronisch und über Websites, über die sich die Aufenthalte einfach und anonym buchen lassen. Die Hotels sind in der Regel deutlich günstiger als solche mit Empfangspersonal.

Mutmaßliche Drogendealer nutzen kontaktlosen Check-in