Ein 28-Jähriger soll am Hauptbahnhof in Hamburg stark alkoholisiert zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit angegriffen haben.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Dienstagmittag am Hamburger Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei soll der 28-Jährige zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit angegriffen haben. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12.30 Uhr informierte die DB Sicherheit die Bundespolizei über den aggressiven Mann auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4. Der 28-Jährige soll versucht haben, zwei 51 und 58 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter mit Faustschlägen zu treffen.

Sicherheitsdienst setzt Reizgas gegen Randalierer ein

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Die Mitarbeiter setzten daraufhin ein Reizgas ein. Anschließend brachten sie den Mann zu Boden und fesselten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter blieben unverletzt.

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Die Bundespolizisten stellten vor Ort fest, dass der Mann stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage war, sicher zu gehen. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, nahmen sie ihn in Gewahrsam und brachten ihn zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof.

Dort überprüfte eine Rettungswagenbesatzung den Gesundheitszustand des 28-Jährigen nach dem Einsatz des Reizstoffsprühgeräts. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 3,74 Promille.

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Nach Ausnüchterung, Beruhigung und einem Präventionsgespräch konnte der Mann gegen 15.45 Uhr wieder entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. (rei)