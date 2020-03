Mit 160 Sachen durch Hamburg: Soko Autoposer schnappt irren BMW-Geisterfahrer

Horn/Borgfelde -

Für manches Verhalten kann man einfach nur völliges Unverständnis haben. Die Fahrweise eines 21-Jährigen am Samstagabend durch Hamburg gehört dazu. Der junge Mann ist in seinem BMW mit bis zu 160 Stundenkilometern durch die Stadt gedonnert und dabei auch durch den Gegenverkehr gerast. Die Soko Autoposer zog den Verkehrs-Rowdy aus dem Verkehr.

An der Horner Landstraße war der 21-Jährige den Beamten in seinem BMW 320d gegen 20.45 Uhr aufgefallen, als er in Richtung Innenstadt raste. Schon hier soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Doch das war erst der Anfang.

Immer wieder soll er abrupt von einem Fahrstreifen auf den anderen gewechselt, sogar immer wieder durch den Gegenverkehr gebrettert sein. Statt der erlaubten 50 Stundenkilometer war der BMW-Fahrer teils mit bis zu 160 Sachen unterwegs.

Hamburg: Polizei beschlagnahmt Auto und Führerschein des Rasers

Nachdem die Beamten im zivilen Video-Fahrzeug Verstärkung durch mehrere Streifenwagen erhalten hatten, gelang es der Polizei den Raser in der Borgfelder Straße anzuhalten. Nicht nur seinen Führerschein war der 21-Jährige daraufhin erstmal los, auch seinen BMW beschlagnahmten die Einsatzkräfte.

Gegen den Raser wurde eine Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen gefertigt. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt. GR