Mit 152 km/h durch Hamburg: Polizei stoppt Fahrer von Mercedes GLC

152 km/h statt Tempo 50, riskante Überholmanöver und Drängeln mit Lichthupe: Zivilfahnder haben einen Raser im Hamburger Süden gestoppt – der Verdacht ist schwerwiegend.

Zivilbeamte der Dienstgruppe Autoposer wurden am Mittwochabend auf einen Mercedes GLC aufmerksam, der auf der Billhorner Brückenstraße deutlich schneller als erlaubt unterwegs war und auf seiner Fahrt in Richtung Wilhelmsburg weiter beschleunigte, wie die Polizei mitteilt.

Polizei stoppt Raser in Hamburg

Auf der B75 dokumentierte die Polizei mit Videoaufzeichnung, wie der Wagen bei erlaubten 50 km/h mit 152 km/h einen anderen Pkw rechts überholte. An der Anschlussstelle Wilhelmsburg drängelte der Fahrer mit Lichthupe, zog abrupt auf den Verzögerungsstreifen und überholte weitere Fahrzeuge verbotswidrig rechts an der Fahrbahnbegrenzung vorbei.

Erst in der Dratelnstraße (Wilhelmsburg) konnte die Polizei den 39-jährigen Fahrer stoppen. Gegen ihn wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens „als Alleinfahrer“ ermittelt. Sein Mercedes wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. (apa)