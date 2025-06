Löschversuch geht gründlich daneben: drei Verletzte bei Küchenbrand

Am Mittwochabend brach in einer Wohnung in Niendorf ein Feuer aus. Die Betroffenen wollten den Brand wohl selbst löschen – und machten dabei einen gravierenden Fehler.

Die Feuerwehr wurde gegen 22.15 Uhr an die Friederich-Ebert-Straße gerufen, weil dort eine Küche brannte, so ein Sprecher. Drei Anwohner wurden von den Einsatzkräften gerettet und mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Niendorf: Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle

Laut Angaben eines Reporters vor Ort soll die Brandursache Fett gewesen sein, das sich beim Kochen entzündete. Dann sollen die Bewohner versucht haben, das Feuer mit einem Geschirrhandtuch zu löschen, und es breitete sich weiter aus.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 22.50 Uhr war der Einsatz beendet, so der Sprecher. (zc)