Mini rast auf Gehweg – mehrere Verletzte in Rotherbaum

Am Freitagnachmittag ist in Hamburg-Rotherbaum ein Mini auf den Gehweg geraten und hat eine fünfköpfige Familie verletzt. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr in der Tesdorpfstraße – in der Nähe des türkischen Generalkonsulats. Eine 59-jährige Autofahrerin soll beim Einparken mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt haben.

Der Wagen schoss plötzlich nach vorn und erfasste die Familie. Die Eltern (jeweils 47) klagten über Schmerzen und wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Die siebenjährige Tochter erlitt ein gebrochenes Bein und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Tesdorpfstraße vollständig ab und befragte Zeugen zum Unfallhergang. Um 17.09 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln gibt es nach aktuellem Stand nicht; die Ermittler gehen von einem Unfall aus.