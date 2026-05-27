Mini kracht gegen Baum – ein Verletzter

Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs: Ein Mini-Cabrio ist am Dienstagabend zwischen Kronshorst und Langelohe (Kreis Stormarn) gegen einen Baum gekracht. Eine Person wurde verletzt.

Der grüne Mini mit Oldesloer Kennzeichen war auf dem Weg in Richtung Langelohe, als er auf den Grünstreifen und anschließend ins Schlingern geriet. Das Fahrzeug prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum, schleuderte zurück auf die Gegenfahrbahn und kam halb im Graben zum Stehen.

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Der Fahrer des Minis wurde bei der Kollision verletzt. Der Fahrer eines vorbeifahrenden Wagens stoppte und griff beherzt ein, um Erste Hilfe zu leisten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Feuerwehrleute übernahmen die Versorgung und brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn und nahm den Unfall auf. (mp)

