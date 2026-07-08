Ein Autofahrer kollidiert mit seinem Wagen mit einem Bus – dann wird der Wagen aufgespießt. Eine Radfahrerin wird von Trümmerteilen getroffen und verletzt.

Der Miles-Mietwagen durchbrach ein Metallgitter und wurde von einem Straßenschild aufgespießt. NEWS5 / Fabian Höfig

Schlimmer Unfall in Eppendorf: Am Dienstagvormittag ist ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert. Danach wurde das Fahrzeug gegen ein Absperrgitter geschleudert und von einer Metallstange durchbohrt. Eine Radfahrerin wurde von Trümmerteilen getroffen und verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.20 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Fahrer eines Miles-Mietwagens von der Curschmannstraße in die Martinistraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen neben ihm fahrenden Linienbus und kollidierte mit diesem.

Radfahrerin von umherfliegenden Trümmern getroffen und verletzt

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Laut Polizei schob der Bus den Mietwagen daraufhin gegen Absperrbügel, die dort als Schutz für Fußgänger aufgebaut waren. Dabei bohrte sich eine Metallstange in das Auto.

Eine vorbeifahrende Radfahrerin (37) wurde von einem durch den Aufprall umgerissenen Straßenschild getroffen und verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

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Die Feuerwehr rückte an, um die Stange, die das Auto aufgespießt hatte, mit einer Rettungsschere zu entfernen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle war rund eine Stunde lang gesperrt.