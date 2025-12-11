In Lohbrügge wurde am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr zu einem Feuer in einem siebenstöckigen Hochhaus im Brüdtweg alarmiert. Das Feuer wurde offenbar durch einen elektrischen Lichtbogen ausgelöst.

Gebrannt hatte es im Zählerraum der Elektroanschlüsse im Keller. Ein Mann, der sich dort aufhielt, hatte dabei Feuer gefangen – seine gesamte Oberbekleidung brannte. Die Feuerwehr bestätigte, dass der Mann mit Notarztbegleitung und Verbrennungen zweiten und dritten Grades an beiden Unterarmen in das Schwerbrandverletzten-Zentrum des Unfallkrankenhauses Boberg gebracht wurde.

Mieter wollte Stromversorgung wohl selbst wiederherstellen

Der verletzte Mann war offenbar ein Mieter des Hauses. Gegenüber den Rettungskräften gab er an, vom Stromversorger schon länger vom Netz getrennt zu sein. Er gab gegenüber den Rettungskräften an, den Zählerstand ablesen zu wollen, um eine Einigung mit dem Stromversorger zu erzielen. Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll jedoch an der Hauptverteilung manipuliert worden sein. Dabei kam es zu einem Lichtbogen, der die Kleidung des Mannes in Brand setzte. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Mieter versucht hat, die Stromversorgung eigenständig wiederherzustellen.

Fachleute vor Ort gaben an, dass es Spezialschutzausrüstung und Spezialgerät benötigt, um die Sicherungen in diesem Bereich zu ziehen und zu stecken. Die Polizei ermittelt derzeit noch zum konkreten Hergang des Brandes. (mp/kl)