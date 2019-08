Mieser Trickbetrug: Falscher Polizist bestiehlt Rentner in Wandsbek

Wandsbek -

Nicht schon wieder! Ein falscher Polizist hat am Freitagabend einen Senior (88) in seiner eigenen Wohnung an der Bandwirkerstraße bestohlen. Er behauptete, in die Wohnung des 88-Jährigen sei eingebrochen worden ...

Gutgläubig ließ der Mann den falschen Kripo-Ermittler in seine Wohnung, zeigte ihm sogar all seine Geldverstecke. Vermutlich erleichtert, dass sein Geld nach dem vermeintlichen Einbruch noch da ist, ließ er den etwa 30 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann wieder gehen – ohne zu ahnen, was ihm noch bevorstehen würde.

Denn kurz darauf schaute er sich seine Geldverstecke ein weiteres Mal an – und musste feststellen, dass all sein Erspartes weg war! Laut Polizei handelt es sich um einen vierstelligen Geldbetrag. Die MOPO weiß: Es sind fast 10.000 Euro!

Die Polizei sucht nun Zeugen (Tel. 428 65 6789), die Hinweise zu dem Täter geben können. Und rät: „Lassen Sie sich Dienst- und Mitarbeiterausweise vorzeigen und prüfen Sie diese sorgfältig. Und, wichtig: Hören Sie auf ihr Bauchgefühl und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen“, so Sprecher Florian Abbenseth.