Historisches Gebäude in Hamburg in Flammen: Probleme für die Feuerwehr

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags ist es im Hamburger Stadtteil Hamm zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Bei klirrender Kälte bekämpften die Einsatzkräfte einen Dachstuhlbrand.

Alarmiert wurden die Retter gegen 7.15 Uhr zur Caspar-Voght-Straße. Anwohner hatten meterhohe Flammen aus dem Dach des ehemaligen Geburtshauses neben dem Haus der Jugend gemeldet. Wegen der Vielzahl der eingehenden Notrufe löste die Feuerwehr die zweite Alarmstufe aus.

Löscharbeiten bei klirrender Kälte dauern an

Mehrere Löschzüge sowie Freiwillige Feuerwehren rückten an. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dach auf etwa 20 Meter Länge in Vollbrand. Insgesamt bekämpften mehr als 50 Einsatzkräfte die Flammen. Probleme bereitete den Rettern die extreme Kälte. Bei rund minus 8 Grad gefror das Löschwasser binnen kurzer Zeit.

Nach Angaben des Lagedienstes der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Vormittagsstunden an. Zusätzlich wurde die Stadtreinigung angefordert, um das gefrorene Löschwasser zu beseitigen.