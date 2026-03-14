Meterhohe Flammen: Hamburger Hotel brennt lichterloh

In der Nacht zu Samstag hat ein Großbrand in Hausbruch die Feuerwehr in Atem gehalten. In einem ehemaligen Hotel war ein Feuer ausgebrochen. Meterhohe Flammen schlugen in den Nachthimmel.

Das ehemalige Berghotel Hotel „Hamburg Blick“ warb mit einer einmaligen Aussicht. Es steht auf einer Anhöhe an der Straße Wulmsberg. Doch seit einiger Zeit kehrten dort keine Gäste mehr ein – das Hotel war außer Betrieb. Gegen 1.15 Uhr schlugen dann plötzlich Flammen aus dem Obergeschoss.

Stundenlange Löscharbeiten an Hotel

Der Brand stellte die Retter, die mit mehr als 50 Kräften im Einsatz waren, vor enorme Probleme. Wegen der abgelegenen Lage mussten zunächst mehrere Hundert Meter Löschschläuche verlegt werden, um die Flammen zu bekämpfen. Auch am Samstagmorgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Laut einem Feuerwehrsprecher sollen sie noch bis in die Mittagsstunden andauern.

Bereits im Dezember 2023 war es dort zu einem Brand gekommen. Die Kripo hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt nun die Ursache des Feuers.