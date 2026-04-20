Metalldiebe schlagen auf Friedhof zu – Verdächtige per Drohne aufgespürt

Für ihren Beutezug hatten sie sich einen Friedhof ausgesucht. Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag zwei Buntmetalldiebe festgenommen. Sie hatten versucht, ein Kupferteil vom Dach einer Kapelle am Friedhof Altona (Bahrenfeld) abzumontieren. Die Verdächtigen wurden mithilfe einer Drohne aufgespürt.

Zivilfahnder auf Streife wurden gegen 2.15 Uhr auf Geräusche aufmerksam, die vom Gelände des Friedhofs an der Stadionstraße kamen. Hier sahen sie zwei Männer (33 und 41 Jahre) auf dem Dach der Friedhofskapelle. Sie sollen versucht haben, Metall zu entwenden.

Mutmaßliche Metalldiebe festgenommen

Zunächst flüchteten die Männer. Mithilfe einer Drohne spürten die Beamten die Verdächtigen auf. Im Umfeld des Tatorts fanden die Beamten einen Skoda, der dem 41-Jährigen zugeordnet werden konnte. Darin: eine Säge und mehrere Schraubenzieher, die als mutmaßliche Tatwerkzeuge sichergestellt wurden.

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Beide kamen zunächst auf die Wache, wo der 41-Jährige nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen wurde. Sein Komplize kam vorläufig in U-Haft. Mangels Haftgründe kam er später wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.