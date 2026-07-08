Bei einem Streit zwischen zwei obdachlosen Männern auf dem Veddeler Marktplatz ist am Dienstagabend ein 53-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Polizei geht derzeit von einer Notwehrhandlung aus.

Nach dem Streit auf der Veddel: Polizisten stehen am Tatort. LENTHE-MEDIEN

Schwere Auseinandersetzung auf der Veddel: Bei einem Streit zwischen zwei Obdachlosen ist am Dienstagabend einer der beiden mit einem Messer verletzt worden.

Die beiden Männer waren um kurz nach 20 Uhr auf dem Veddeler Marktplatz zunächst verbal in Streit geraten, wie der Lagedienst am Mittwochmorgen mitteilte.

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Im Verlauf der Auseinandersetzung sei einer der beiden auf den anderen losgegangen. Zu seiner Verteidigung habe dieser ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten damit schwer verletzt. Der 53-Jährige sei unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht worden. Dort soll er einer Notoperation unterzogen worden sein.

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Laut Lagedienst wurde das 47-jährige Angriffsopfer von der Polizei zur Vernehmung mit auf die Wache genommen. „Wir gehen von einer Notwehrhandlung aus“, hieß es.

Noch am Abend übernahm zunächst der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen, später sicherten Kriminaltechniker die Spuren am Tatort und auf den Fluchtwegen. Die Anschlussstelle zur A255 an der Prielstraße und Veddeler Marktplatz waren für die Dauer der Tatortermittlungen und den Fahrzeugverkehr in Richtung Süden voll gesperrt. (mp)