Messerkontrollen an Bahnhöfen – Bundespolizei wird erneut fündig

Erneut haben Beamte der Landes- und der Bundespolizei Waffenkontrollen an Hamburger Bahnhöfen durchgeführt. Diesmal in Altona-Altstadt und an der Holstenstraße. Und erneut wurden die Beamten fündig: Mehrere Messer und auch Drogen wurden sichergestellt.

Laut Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei, waren die Beamten am Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr vornehmlich am Bahnhof Altona und dem dazugehörigen Busbahnhof im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern der DB-Sicherheit. Beamte der Landespolizei waren zeitgleich am Bahnhof Holstenstraße im Einsatz.

Messer und Drogen sichergestellt und offene Haftbefehle vollstreckt

Erneut stellten die Beamten verbotene Gegenstände und auch Drogen sicher. Insgesamt seien laut dem Sprecher sechs Messer gefunden worden. Zudem wurde in drei Fällen Marihuana bei kontrollierten Personen entdeckt. Außerdem gingen den Beamten fünf Personen ins Netz, gegen die ein Haftbefehl bestand.

Bei den Kontrollen gingen den Beamten auch 153 Schwarzfahrer ins Netz.

Die Mitarbeiter der DB-Sicherheit kontrollierten im genannten Zeitraum 1380 Fahrgäste und erwischten dabei 153 Schwarzfahrer. Auch in Zukunft werden die Beamten weitere Kontrollen durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden.