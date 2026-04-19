Messerattacke in Hamm: Mann sticht auf schlafenden Bekannten ein
Blutige Tat in Hamm: Am frühen Sonntagmorgen erlitt ein Mann bei einer mutmaßlichen Messerattacke schwere Stichverletzungen. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen – mit schnellem Erfolg.
Nach der mutmaßlichen Messerattacke auf einen 27-Jährigen hat die Polizei am Sonntagmorgen einen 33-jährigen Mann noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen.
Mann mutmaßlich im Schlaf attackiert
Laut Polizei soll sich der Angriff um kurz nach 6 Uhr in einer Wohnung am Südkanal im Bereich Osterbrookplatz ereignet haben. Demnach sei der 27-Jährige zuvor mit seinem 33-jährigen Bekannten in dessen Wohnung angekommen und habe sich dort direkt schlafen gelegt.
Kurze Zeit später soll der 33-Jährige den bereits Schlafenden dann mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Warum, ist noch unklar. Danach flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.
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Die Polizei leitete sofort mit zehn Streifenwagenbesatzungen die Fahndung ein – mit Erfolg. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen. In der Wohnung fanden und sicherten die Einsatzkräfte außerdem das mutmaßliche Tatmesser. Ein Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 2,2 Promille.
Messerattacke: Potenziell lebensgefährliche Verletzungen
Der verletzte 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit potenziell lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist nach Polizeiangaben stabil.
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Der 33-jährige Tatverdächtige soll nun dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. (mp)
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