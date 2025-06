Mit dem Jagdmesser in den Kopf gestochen – Streit eskaliert komplett

Bei einem Messerangriff in Stellingen ist in der Nacht zu Mittwoch ein junger Mann schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Hintergrund des Vorfalls ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Männerwohnheims an der Straße Bornmoor (Stellingen). Laut Lagedienst gerieten die beiden Männer gegen 0:30 Uhr in Streit. Dabei zückte der ältere der beiden, ein 34-Jähriger, ein Jagdmesser und stach dem anderen damit in den Kopf.

Die Freundin des 28-Jährigen sei dann dazwischen gegangen, ihr Eingreifen habe zur Beruhigung der Situation geführt.

Das könnte Sie auch interessieren: Nachfolger für das „Tarantella“ steht fest: Der Küchenchef ist kein Unbekannter

Die Polizei war mit sechs Streifenwagen vor Ort. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten 28-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen. (mp)