Messerangriff an berüchtigtem Platz in Hamburg: 19-Jähriger festgenommen

Nach einem Messerangriff Ende Juni in St. Georg hat die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen geschnappt. Zielfahnder nahmen den 19-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift in Rahlstedt fest. Er steht im Verdacht, einen 24-Jährigen bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Juni gegen 17.43 Uhr an der Kreuzung Steindamm/Stralsunder Straße nahe des Hansaplatzes. Nach Angaben der Polizei gerieten mehrere Jugendliche in Streit, plötzlich wurde ein Messer gezogen. Das 24-jährige Opfer erlitt dabei eine Stichverletzung im Oberkörper und musste notärztlich versorgt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte.

Zeugenaussagen führten zu Tatverdächtigem

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 19-Jähriger in den Fokus der Behörden. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem Zeugenaussagen, wie die Polizei mitteilt.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Traumhaus zum Schnäppchenpreis: Immer mehr Norddeutsche zieht’s nach Dänemark

– Streit ums Kirchenasyl: Pastor ärgert Bürgermeister Tschentscher

– Kanu, Kino und fremde Galaxien: Der Bezirk Nord zwischen Stadtflair und Natur

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Was sich für HSV-Fans in der Bundesliga ändert & St. Paulis Stadion-Pläne

– 20 Seiten Plan7: Die legendären Sludge-Metaller The Melvins in der Markthalle & Ausgehtipps für jeden Tag

Am Mittwochvormittag vollstreckten Fahnder den Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Der Tatverdächtige, der zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt war, wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen zum Untersuchungsgefängnis gebracht. Ein Haftrichter verkündete ihm dort den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann will „Romantik“ und „Spaß“ – und beißt Frau ins Gesicht: Überfall in Harburg

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an – insbesondere auch mit Blick auf mögliche weitere Beteiligte. Was genau den Streit auslöste und wie der Ablauf der Tat im Detail war, ist bislang nicht abschließend geklärt. (apa)