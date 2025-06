Streit eskaliert, einer zückt ein Messer: Fünf Verletzte in HVV-Bus!

Schon wieder gibt es Verwundete nach einem Messerangriff in Hamburg: Eine Rangelei und zwei Diebstähle in einem Linienbus endeten am späten Dienstagnachmittag mit Stichwunden und fünf Verletzten. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 17.45 Uhr trafen mehrere Streifenwagen in der Winsener Straße Nord in Harburg ein, wo sich der Vorfall ereignete. Wie die Polizei auf MOPO-Anfrage angab, befanden sich drei der Beteiligten bereits im Bus, vier stiegen an einer Haltestelle zu. Beteiligt waren insgesamt drei Frauen und vier Männer.

Messer im Linienbus: Zwei Smartphones gestohlen

Nach der Abfahrt von der Station eskalierte die Situation und es kam zu einer unübersichtlichen Rangelei, bei der ein Mann Messer zückte und damit eine Person am Unterarm und eine am Finger verletzte. Laut Polizei stach er aber nicht gezielt auf seine Kontrahenten ein, die Wunden entstanden wohl durch die unübersichtliche Lage in dem vollen Bus.

Fünf Personen kamen daraufhin laut Angaben der Hamburger Feuerwehr in eine Klinik, der bewaffnete Mann wurde festgenommen. Es gab nur Leichtverletzte. Während des Vorfalls wurden zwei Smartphones geklaut, von wem und warum ist aber noch unklar.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und befragten Zeugen. Der Bus wurde zur Spurensicherung auf den Betriebshof an der Winsener Straße gebracht. (prei)