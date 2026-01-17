Messerangriff am Jungfernstieg: zwei Verletzte, ein Mensch in Lebensgefahr

In unmittelbarer Nähe des Protestzuges gegen das Mullah-Regime in der Hamburger Innenstadt wurden zwei Personen mit einem Messer angegriffen. Dabei wurde eine schwer und die andere lebensgefährlich verletzt.

In der Nähe einer Demonstration gegen das iranische Regime in der Hamburger Innenstadt sind am Sonnabend um 17.30 Uhr zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr, wie die Feuerwehr bestätigt. Einer Person soll ins Bein und einer anderen Person in den Rücken gestochen worden sein, berichtet ein Reporter vor Ort.

Zusammenhang mit Iran-Demo unklar

Die Tat geschah am Jungfernstieg, in unmittelbarer Nähe des Alsterhauses. Nach Angaben eines Reporters vor Ort konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Ob die Tat in direktem Zusammenhang mit der Demonstration steht, ist derzeit unklar, wie ein Sprecher auf MOPO-Anfrage angibt. Die Ermittlungen dauern an.

An der Kundgebung unter dem Motto „Nein zur Islamischen Republik Iran“ hatten sich zuvor tausende Menschen beteiligt. Die Demonstration führte durch zentrale Bereiche der Hamburger Innenstadt. (mp)