Messer-Überfall auf Hamburger Supermarkt – Kunden verfolgen Räuber

Dreister Überfall am helllichten Tag! Ein junger Mann hat am Mittwochmittag die Mitarbeiterin eines Discounters in Marienthal mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Zwei Kunden nahmen kurz die Verfolgung auf – jetzt sucht die Polizei dringend nach ihnen und weiteren Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 11.40 Uhr einen Aldi-Markt an der Gustav-Adolf-Straße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte sich der Täter zunächst unauffällig in die Kassenschlange. Als er an der Kasse ankam, zog er plötzlich ein Messer und bedrohte die 45-jährige Mitarbeiterin. Er verlangte Bargeld und flüchtete anschließend mit einem kleinen Geldbetrag in Richtung Bovestraße.

Überfall im Supermarkt: Täter stellt sich in die Kassenschlange

Zwei Kunden sollen sofort hinterhergelaufen sein, sind bislang aber nicht identifiziert. Die Kassiererin wurde von einem Rettungsteam betreut. Sie stand deutlich unter Schock, blieb aber unverletzt. Trotz einer groß angelegten Fahndung mit rund einem Dutzend Streifenwagen und Unterstützung durch den Polizeihubschrauber „Libelle“ fehlt vom Täter weiterhin jede Spur.

Hubschrauber „Libelle“ im Einsatz – Fahndung ohne Erfolg

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten, rund 1,85 Meter großen und schlanken Mann mit schwarzem Haar und dunklem Vollbart. Er soll ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke.

Das Raubdezernat des LKA 154 ermittelt und bittet dringend um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, soll sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg melden. Besonders gesucht werden die beiden Männer, die den Räuber kurz verfolgt hatten. (mp)