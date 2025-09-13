mopo plus logo
Polizisten stehen vor der Shisha-Bar „Blossom“ an der Lübecker Straße

Polizisten stehen vor der Shisha-Bar „Blossom“ an der Lübecker Straße. Hier wurde im Dezember eine Rotlichtgröße angegriffen. Foto: Hamburg-News

Hamburgs Shisha-Bar-Problem: Verbrechen im Nebel

Messer, Schüsse, Tote – immer wieder kommt es in Hamburger Shisha-Bars zu brutalen Angriffen. Zuletzt wurde Ende August ein 33-Jähriger erschossen. Einzelne Bars sind Treffpunkte von Mitgliedern der Organisierten Kriminalität. Die Polizeigewerkschaft fordert aufwändigere Kontrollen: „Dann wäre es vielleicht nicht mehr so selbstverständlich, in einigen Bars Schusswaffen im Hosenbund mit sich herumzutragen.““







