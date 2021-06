Messer-Mord vor 25 Jahren : Nach DNA-Analyse: Mann (69) in Gartenlaube festgenommen

Nach langen Ermittlungen könnte ein Mordfall vor fast 25 Jahren bald aufgeklärt werden. In Hamburg ist am Mittwoch ein 69-jähriger Mann in einer Schrebergartensiedlung festgenommen worden, der damals eine 35-jährige Sindelfingerin (Baden-Württemberg) mit einem Messer getötet haben soll. DNA-Spuren führten die Ermittler zum mutmaßlichen Messer-Stecher.

Akribische Ermittlungsarbeit, langer Atem und bessere DNA-Analysen hätten die Ermittler zu dem Tatverdächtigen geführt. Die Frau war am 14. Juli 1995 kurz vor Mitternacht auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeit in der Tilsiter Straße in Sindelfingen von einem unbekannten Täter überfallen und mit zahlreichen Messerstichen getötet worden.

Festnahme in Hamburg: Erneute DNA-Untersuchung liefert Hinweis

Die damals gegründete Sonderkommission „Tilsit“ ermittelte erfolglos. Der mutmaßliche Täter, der damals im Kreis Böblingen wohnte, war durch die damaligen Ermittlungen und kriminaltechnischen Untersuchungen nicht in den Fokus der Ermittler geraten. Das lag wohl vor allem an den begrenzten Möglichkeiten.

Bei einer neuerlichen Überprüfung wurde nun nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft eine damals am Körper des Opfers gesicherte DNA-Spur erneut untersucht.

Tatverdächtige in Hamburger Gartenhaus festgenommen

Das Ergebnis verwies auf den 69-Jährigen. Die Ermittlungen führten die Kriminalpolizei dann nach Hamburg, wo der Tatverdächtige zwischenzeitlich wegen eines Tötungsdelikts und einer Erpressung eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hatte. Er wurde in einem von ihm bewohnten Gartenhaus widerstandlos festgenommen. Am Donnerstag kam er in Haft.

Kriminaldirektor Mathias Bölle, Leiter der Kriminalpolizeidirektion Böblingen: „Dieser Fall zeigt uns einmal mehr, zu welch herausragenden Ergebnissen die hartnäckige und intensive Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen im Zusammenspiel mit modernen kriminaltechnischen Methoden führen kann.“ (maw)